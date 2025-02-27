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27 лютого 2025, 03:00

На Прикарпатті чоловік загинув, випалюючи сухостій

27 лютого 2025, 03:00
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фото: ДСНС
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Трагічна подія сталася 26 лютого в селі Брошнів Калуського району

Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС.

На місці пожежі сухої трави рятувальники виявили тіло 80-річного місцевого жителя.

За попередньою інформацією, чоловік спалював суху рослинність на території приватного домогосподарства.

Нагадаємо, вдень 22 лютого на Житомирщині сталася жахлива пожежа: загинула родина з двома маленькими дітьми.

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