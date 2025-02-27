На Прикарпатті чоловік загинув, випалюючи сухостій
Трагічна подія сталася 26 лютого в селі Брошнів Калуського району
Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС.
На місці пожежі сухої трави рятувальники виявили тіло 80-річного місцевого жителя.
За попередньою інформацією, чоловік спалював суху рослинність на території приватного домогосподарства.
Нагадаємо, вдень 22 лютого на Житомирщині сталася жахлива пожежа: загинула родина з двома маленькими дітьми.
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