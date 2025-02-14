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Правоохоронці самі знайшли це відео в мережі. У кадрі були дівчата, які знущалися над твариною

Про це повідомляє Поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

13 лютого в соцмережах правоохоронці знайшли відео, на якому двоє дівчат жорстоко поводяться з котом. Стало відомо, що причетні троє підлітків: одна дівчинка знущалась над твариною, інша – знімала, а ще один хлопець – публікував це відео в інтернеті. Всі троє – це 13-річні мешканці Ямницької громади.

"Ювенальні інспектори провели з ними та їхніми батьками профілактичні бесіди. На батьків складено адміністративні протоколи за ст. 184 КУпАП (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей)", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше в Запоріжжі підлітки вбили собаку та хотіли з нею сфотографуватися. Кадри з тим, як неповнолітні несуть труп собаки в покинутій будівлі шокували соцмережі. Правоохоронці розшукали цих підлітків. Виявилося, що це були діти віком від 14 до 16 років.