Фото: Нацполиция

Правоохранители сами обнаружили это видео в сети. В кадре были девушки, которые издевались над животным.

Об этом сообщает Полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

13 февраля в соцсетях правоохранители нашли видео, на котором две девочки жестоко обращаются с котом. Стало известно, что причастны три подростка: одна девочка издевалась над животным, другая – снимала, а еще один парень – публиковал это видео в интернете. Все трое – это 13-летние жители Ямницкого общества.

Ювенальные инспекторы провели с ними и их родителями профилактические беседы. На родителей составлены административные протоколы по ст. 184 КУоАП (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанности по воспитанию детей)", - сообщили правоохранители.

Напомним, ранее в Запорожье подростки убили собаку и хотели с ней сфотографироваться. Кадры с тем, как несовершеннолетние несут труп собаки в заброшенном здании, шокировали соцсети. Правоохранители разыскали этих подростков. Оказалось, что это были дети от 14 до 16 лет.