У Франківську горіло відділення Нової пошти

фото: ДСНС України в Івано-Франківській області

Пожежа сталася сьогодні вранці, 12 лютого, в місті Івано-Франківськ. На щастя, обійшлося без постраждалих

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України в Івано-Франківській області, передає RegioNews.

Відомо, що близько 7:00 на території одного з відділень Нової Пошти зайнялося складське приміщення.

Надзвичайники оперативно ліквідували займання на площі 50 квадратних метрів і не допустили поширення вогню.

"Постраждалих немає, а причина виникнення пожежі наразі встановлюється", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вранці 11 лютого в селі Блощинці Білоцерківського району сталася пожежа в меблевому цеху.