У Франківську горіло відділення Нової пошти
Пожежа сталася сьогодні вранці, 12 лютого, в місті Івано-Франківськ. На щастя, обійшлося без постраждалих
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України в Івано-Франківській області, передає RegioNews.
Відомо, що близько 7:00 на території одного з відділень Нової Пошти зайнялося складське приміщення.
Надзвичайники оперативно ліквідували займання на площі 50 квадратних метрів і не допустили поширення вогню.
"Постраждалих немає, а причина виникнення пожежі наразі встановлюється", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вранці 11 лютого в селі Блощинці Білоцерківського району сталася пожежа в меблевому цеху.
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