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12 лютого 2025, 00:28

На Кіровоградщині в пожежі загинув чоловік

12 лютого 2025, 00:28
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фото: ДСНС
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Пожежа сталася ввечері 10 лютого в селі Нова Прага Олександрійського району

Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС.

На вулиці Центральна в одній із квартир будинку барачного типу горіли речі. На місці пожежі рятувальники виявили тіло 64-річного чоловіка.

Причину пожежі встановлюють фахівці.

Нагадаємо, 8 лютого у пожежі на Кіровоградщині загинула 14-річна дівчина. Постраждали чоловік та жінка.

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