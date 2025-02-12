На Кіровоградщині в пожежі загинув чоловік
Пожежа сталася ввечері 10 лютого в селі Нова Прага Олександрійського району
Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС.
На вулиці Центральна в одній із квартир будинку барачного типу горіли речі. На місці пожежі рятувальники виявили тіло 64-річного чоловіка.
Причину пожежі встановлюють фахівці.
Нагадаємо, 8 лютого у пожежі на Кіровоградщині загинула 14-річна дівчина. Постраждали чоловік та жінка.
07 лютого 2025
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Велика частина українського суспільства обговорює, як вплине на подальший розвиток країни призупинення співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Дуже багато як урядових, так і неуряд...
06 лютого 2025
Дмитро Білоцерковець, найближчий соратник мера Києва Віталія Кличка, – про конфлікт з ОП та майбутні вибори
Дмитро Білоцерковець – співголова фракції "УДАР" в Київраді, радник мера столиці Віталія Кличка – розказав в інтерв'ю виданню RegioNews про те, чи готується політична сила мера Кличка йти на вибори, ч...
03 лютого 2025
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
Обмін різкими заявами між міським головою Києва Віталієм Кличком та новопризначеним головою Київської міської військової адміністрації Тимуром Ткаченко – це не просто ще один епізод вже звичног...
31 січня 2025
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Перший місяць 2025 року став справжнім жахом для легендарного університету ім. Карпенка-Карого, який свого часу закінчили багато відомих українських акторів. Здебільшого в соціальних мережах студенти ...
За кордон за $12 000: у Львові затримали організатора каналу переправлення чоловіків
12 лютого 2025, 01:40Воїни ССО знищили російську техніку та ліквідували 14 окупантів
12 лютого 2025, 01:21П'яний водій злетів у кювет: на Волині чоловіка засудили за смертельну ДТП
12 лютого 2025, 01:04На Миколаївщині судитимуть чоловіка, який неодноразово ґвалтував свою падчерку
12 лютого 2025, 00:56Окупанти скинули КАБи на Сумщину: загинули цивільні
12 лютого 2025, 00:40Діставали людей з-під завалів: у поліції показали відео з наслідками удару росіян по Харківщині
12 лютого 2025, 00:17В поліції розповіли подробиці ДТП під Житомиром із трьома загиблими киянами
12 лютого 2025, 00:12Ракетний удар по Кривому Рогу: пошкоджені будинки та навчальний заклад
12 лютого 2025, 00:05Стали відомі нові подробиці про закордонні банківські рахунки скандальної Тетяни Крупи
11 лютого 2025, 23:43
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Дмитро Білоцерковець, найближчий соратник мера Києва Віталія Кличка, – про конфлікт з ОП та майбутні вибори
Всі блоги »