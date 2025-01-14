На Вінничині стався спалах африканській чуми свиней

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Про це повідомляють у головному управлінні Держпродспоживслужби у Вінницькій області, передає RegioNews.

За інформацією відомства, вірус виявлено в залишках свиней на стихійному звалищі неподалік села Війтівка.

Згідно з повідомленням Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області, випадок АЧС підтверджено результатами лабораторних досліджень, які проводила Вінницька регіональна державна лабораторія. Спалах зафіксовано за межами населеного пункту Війтівка Бершадської територіальної громади, Гайсинського району.

Африканська чума свиней (АЧС) – небезпечне вірусне захворювання, що завдає значної шкоди свинарству через високу летальність серед тварин.

Щоб не допустити поширення хвороби здійснюють обмеження пересування тварин, утилізують загиблих свиней та посилюють ветеринарний контроль у межах території спалаху.

Нагадаємо, через спалах африканської чуми свиней на Сумщині планують забити понад 6 тисяч поголів'я.

Раніше повідомлялося, що у листопаді минулого року у Баштанському районі Миколаївської області виявили новий випадок африканської чуми свиней. На території балки біля села Покровка знайшли трупи свиней.