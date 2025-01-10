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10 січня 2025, 16:50

На Сумщині спалахнула африканська чума свиней

10 січня 2025, 16:50
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фото ілюстративне: pexels.com
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Через спалах африканської чуми свиней (АЧС) на Сумщині планують забити понад 6 тисяч поголів'я

Такі дані приводить "Суспільне", повідомляє RegioNews.

Як розповів начальник відділу організації протиепізоотичної роботи управління ветеринарної медицини Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області Володимир Панченка, 4 січня на узбіччі траси Недригайлів – Козельне, було виявлено шість трупів свиней, заражених африканською чумою.

"Рішенням державної надзвичайної протиепізоотичної комісії було визначено те місце, де знайдені шість трупів свійських свиней, інфікованим об'єктом. Визначено захисну зону – це три кілометри навколо цього осередку. Визначено зону нагляду, до неї увійшло декілька населених пунктів", – зазначив Панченко.

Він розповів, що мобільні бригади обходять господарства та пояснюють людям, як реагувати на АЧС. За його словами, африканська чума свиней для людини небезпеки не становить.

"Зазвичай свині інфікуються від диких тварин. Єдиний метод боротьби із захворюванням – умертвляти та спалювати хворих свиней, щоб не допустити поширення вірусу", – розповів експерт.

Нагадаємо, у листопаді минулого року у Баштанському районі Миколаївської області виявили новий випадок африканської чуми свиней. На території балки біля села Покровка знайшли трупи свиней.

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