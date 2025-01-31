фото: ГСЧС

Спасатели призывают туристов быть осмотрительными при походах в горы

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

В четверг, 30 января, парень из Запорожья заблудился, двигаясь по туристическому маршруту вблизи горной долины Лещина, что на Верховинщине.

Турист обратился за помощью к спасателям. Те оперативно установили координаты заблудившегося, поддерживали с ним связь, прибыв к месту пребывания, сопроводили его в село Красник Верховинского района.

Напомним, 17 января на Закарпатье житель Запорожья заблудился в горах. На следующий день спасатели обнаружили тело мужчины без признаков жизни.