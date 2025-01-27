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27 січня 2025, 17:18

Небезпека 3 рівня: у ДСНС попередили Закарпаття та Прикарпаття про небезпечну погоду

27 січня 2025, 17:18
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Ілюстративне фото
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Найближчими днями краще не планувати прогулянки в горах через небезпеку

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, інформує RegioNews.

Синоптики попередили українців про сніголавинну небезпеку. Рятувальники повідомили, що причиною є відлига. У високогір'ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей 28 січня очікується сніголавинна небезпека 3 рівня.

Рятувальники закликають людей бути обережними.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про загибель у Карпатах туриста з Запоріжжя. Відомо, що він заблукав у горах. У районі села Богдан чоловік втратив орієнтир. Наступного дня рятувальники знайшли його тіло без ознак життя.

Також повідомлялося, що 7 січня у Карпатах зійшла лавина. Зі східного схилу гори Брецкул у Карпатах зійшла лавина об’ємом 1 280 кубічних метрів. На щастя, обійшлося без жертв.

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