Илюстрационное фото

В ближайшие дни лучше не планировать прогулки в горах из-за опасности

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews.

Синоптики предупредили украинцев о снеголавинной опасности. Спасатели сообщили, что причиной является оттепель. В высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей 28 января ожидается снеголавинная опасность 3 уровня.

Спасатели призывают людей быть осторожными.

Напомним, ранее сообщалось о гибели в Карпатах туриста из Запорожья . Известно, что он заблудился в горах. В районе села Богдан мужчина потерял ориентир. На следующий день спасатели обнаружили его тело без признаков жизни.

Также сообщалось, что 7 января в Карпатах сошла лавина . С восточного склона горы Брецкул в Карпатах сошла лавина объемом 1280 кубических метров. К счастью, обошлось без жертв.