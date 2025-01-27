Опасность 3 уровня: в ГСЧС предупредили Закарпатье и Прикарпатье об опасной погоде
В ближайшие дни лучше не планировать прогулки в горах из-за опасности
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews.
Синоптики предупредили украинцев о снеголавинной опасности. Спасатели сообщили, что причиной является оттепель. В высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей 28 января ожидается снеголавинная опасность 3 уровня.
Спасатели призывают людей быть осторожными.
Напомним, ранее сообщалось о гибели в Карпатах туриста из Запорожья . Известно, что он заблудился в горах. В районе села Богдан мужчина потерял ориентир. На следующий день спасатели обнаружили его тело без признаков жизни.
Также сообщалось, что 7 января в Карпатах сошла лавина . С восточного склона горы Брецкул в Карпатах сошла лавина объемом 1280 кубических метров. К счастью, обошлось без жертв.