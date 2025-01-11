На Прикарпатті потяг на смерть збив чоловіка
Подія сталася 9 січня близько 10:30 у селі Голинь Калуського району
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
На перегоні "Рожнятів-Калуш" потяг сполученням "Івано-Франківськ–Стрий" збив 63-річного чоловіка, який переходив колію. Чоловік зазнав травмувань, від яких він помер дорогою до лікарні.
Відкрито кримінальне провадження. Призначена низка експертиз, після проведення яких будуть встановлені остаточні обставини події.
Нагадаємо, 1 січня на Київщині поблизу залізничного переїзду в селищі Глеваха Фастівського району потяг переїхав 22-річного хлопця. Він загинув на місці.
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