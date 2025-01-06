Українців попередили про небезпеку сходження лавин в Карпатах
На високогір’ї Івано-Франківської області впродовж 6-7 січня очікується значна сніголавинна небезпека
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, інформує RegioNews.
"6-7 січня, у зв'язку з хуртовинами та подальшою відлигою, на високогiр'ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей очiкується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень)", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у горах на Закарпатті рятувальники відшукали тіло загиблого туриста.
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