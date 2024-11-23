Жительці Тернопільщини повідомили про підозру за фактом вербування та переміщення людей з метою їх експлуатації

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, фігурантка на початку листопада цього року завербувала трьох жінок для сексуальної експлуатації у Польщі, користуючись їхнім скрутним становищем.

Жінку затримали 20 листопада на Прикарпатті під час супроводу завербованих осіб. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, на Хмельниччині 81-річний пенсіонер вчинив сексуальне насильство над 8-річною дівчинкою. Чоловіку призначили 6 років вʼязниці.