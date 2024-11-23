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Прокурори відстояли у Верховному Суді вирок для 81-річного кам’янчанина, який вчинив сексуальне насильство стосовно дитини

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.

У судах усіх інстанцій прокурори довели, що пенсіонер, який проживав неподалік, затягнув 8-річну дівчинку в підвал будинку та вчинив щодо неї сексуальне насильство. Коли чоловік почав роздягатись, дитина змогла вирватись, побігла додому та розповіла все матері.

Суд призначив пенсіонеру покарання у виді 6 років тюрми. Однак обвинувачений так і не визнав своєї вини та оскаржив вирок в апеляції, а в подальшому – у Верховному Суді.

Проте суди апеляційної та касаційної інстанцій у підсумку погодили, що 6 років вʼязниці є справедливим покаранням для кривдника.

Нагадаємо, на Одещині засудили чоловіка, який заманив у покинуту споруду та намагався зґвалтувати 12-річного хлопчика.