На Хмельниччині 81-річний пенсіонер вчинив сексуальне насильство над 8-річною дівчинкою
Прокурори відстояли у Верховному Суді вирок для 81-річного кам’янчанина, який вчинив сексуальне насильство стосовно дитини
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.
У судах усіх інстанцій прокурори довели, що пенсіонер, який проживав неподалік, затягнув 8-річну дівчинку в підвал будинку та вчинив щодо неї сексуальне насильство. Коли чоловік почав роздягатись, дитина змогла вирватись, побігла додому та розповіла все матері.
Суд призначив пенсіонеру покарання у виді 6 років тюрми. Однак обвинувачений так і не визнав своєї вини та оскаржив вирок в апеляції, а в подальшому – у Верховному Суді.
Проте суди апеляційної та касаційної інстанцій у підсумку погодили, що 6 років вʼязниці є справедливим покаранням для кривдника.
Нагадаємо, на Одещині засудили чоловіка, який заманив у покинуту споруду та намагався зґвалтувати 12-річного хлопчика.