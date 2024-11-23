Жители Тернопольщины сообщили о подозрении по факту вербовки и перемещения людей с целью их эксплуатации

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, фигурантка в начале ноября этого года завербовала трех женщин для сексуальной эксплуатации в Польше, пользуясь их затруднительным положением.

Женщину задержали 20 ноября в Прикарпатье во время сопровождения завербованных лиц. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Хмельницкой области 81-летний пенсионер совершил сексуальное насилие над 8-летней девочкой. Мужчине назначили 6 лет тюрьмы.