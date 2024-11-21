На Прикарпатті дві людини отруїлися чадним газом
Подія сталася 21 листопада в селі Великий Рожин Косівського району Івано-Франківської області
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
До районої лікарні госпіталізували двох постраждалих: молодика та дівчину 23 років.
Попередній діагноз – отруєння чадним газом.
Нагадаємо, на Рівненщині у пожежі загинули троє малюків. Трагедія сталася вранці 20 листопада.
21 листопада 2024
Снігова фортеця: чим може здивувати Піп Іван – найпопулярніша гора України
Гора Піп Іван дуже добре відома багатьом українцям. Це – перше місце в країні, де ще наприкінці вересня починає випадати сніг, який перетворює саму гору й дослідну станцію на ній на надзвичайної краси...
15 листопада 2024
Тіньове життя нового голови Закарпаття Мирослава Білецького: рекет, мільйонні підряди та син у ТЦК
Офіційна біографія новопризначеного голови Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослава Білецького представляє українського чиновника нового типу – ефективного, порядного, патріотичного, ...
12 листопада 2024
Відновлення авіапольотів в Україні: які аеропорти зможуть відкритися, та як захистити літаки від "шахедів"
Нещодавно під час 10-ого Київського міжнародного економічного форуму дуже активно обговорювалися питання щодо відновлення роботи деяких аеропортів в Україні. Загалом, на думку фахівців, це має дещо по...
07 листопада 2024
Україна втрачає дітей. Демографи б'ють тривогу через масовий виїзд школярів за кордон
Фахівці почали говорити про другу хвилю еміграції українців до країн Європи. Наразі йдеться про виїзд за кордон школярів старших класів, які їдуть туди не самі, а переважно з батьками. RegioNews з’ясо...
У Севастополі пролунали вибухи: окупанти кажуть про роботу ППО
21 листопада 2024, 15:33Правоохоронці Києва накрили велику нарколабораторію: вилучено п'ять тонн заборонених речовин
21 листопада 2024, 15:11Коригували ворожий вогонь з акаунтів своїх родичів: СБУ затримала агенток російської розвідки
21 листопада 2024, 14:50В Україні запровадили додаткові черги відключення електроенергії
21 листопада 2024, 14:45Рада дозволила дезертирам добровільно повернутися до війська
21 листопада 2024, 14:39Зеленський підтвердив застосування Росією нової ракети по Дніпру
21 листопада 2024, 14:14У Кривому Розі зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару
21 листопада 2024, 13:42Удар МБР по Дніпру: ракети, які до руйнувань додають переляку в Європі та США
21 листопада 2024, 13:40Запорізька АЕС знову опинилася на межі блекауту, – Міненерго
21 листопада 2024, 13:31
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Снігова фортеця: чим може здивувати Піп Іван – найпопулярніша гора України
Тіньове життя нового голови Закарпаття Мирослава Білецького: рекет, мільйонні підряди та син у ТЦК
Всі блоги »