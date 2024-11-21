На Прикарпатье два человека отравились угарным газом
Происшествие случилось 21 ноября в селе Великий Рожин Косовского района Ивано-Франковской области
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
В районную больницу госпитализировали двух пострадавших: парня и девушку 23 лет.
Предварительный диагноз – отравление угарным газом.
Напомним, в Ровенской области в пожаре погибли трое малышей. Трагедия произошла утром 20 ноября.
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