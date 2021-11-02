Во Франковске медики бьют тревогу из-за недостатка кислорода в COVID-больницах

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В Ивано-Франковских больницах для пациентов с COVID-19 не хватает медицинского кислорода

Об этом в Ивано-Франковске на оперативном совещании сообщил руководитель городской клинической больницы №1 Тарас Василик, пишет RegioNews.

"Вчера нам и Центральной клинической больнице поставили 2 тонны кислорода, и этого недостаточно. Какая будет ситуация дальше-неизвестно", - отметил Василик.

По его словам, львовский поставщик кислорода в октябре осуществил только одну поставку для больницы. Производитель кислорода ссылается на неисправность на предприятии. С перебоями работает и поставщик из Калуша.

"Утром мы не знаем, сколько кислорода получим", - отметил в свою очередь директор ЦГКБ Тарас Масляк.

Он добавил, что вчера в сутки больница получила 1900 литров кислорода при необходимости 2500 литров в день. Больных приходится переводить на кислородные концентраторы.

Также проблемным остается вопрос обеспечения питанием тех пациентов, для которых развернули дополнительные койко-места. В ЦГКБ для этого задействовали 5 отделений, одно из которых развернули в роддоме. ГКБ №1 тоже развернула дополнительных 57 коек. Медики утверждают, что этих больных нужно обеспечить питанием и стиркой, на что необходимы средства, но они не предусмотрены по контракту с НСЗУ.