Медики на межі виснаження: у Франківську дві COVID-лікарні переповнені хворими
В Івано-Франківську завантаженість у двох COVID-лікарнях перевищила 90%
Як повідомив гендиректор Івано-Франківського обласного Центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Руслан Савчук, медики вже на межі виснаження, пише RegioNews.
"Медичний персонал в лікарнях на межі виснаження…Завантаженість ліжко-місць в лікарнях області складає 70,13%. До прикладу: Івано-Франківська ЦМКЛ - 97,00%, Івано-Франківська МКЛ1 - 92,67%", - зазначив Савчук.
За його інформацією, Коломийська інфекційна лікарня завантажена на 93,3%, наближається до 90% завантаженості й Калуська COVID-лікарня.
"Вселяє оптимізм, що протягом доби вакцинувалися 7160 людей", - додав Савчук.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у COVID-лікарнях Івано-Франківська додатково розгорнули 60 ліжок.