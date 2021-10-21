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Медики на межі виснаження: у Франківську дві COVID-лікарні переповнені хворими
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21 жовтня 2021, 12:58 138

Медики на межі виснаження: у Франківську дві COVID-лікарні переповнені хворими

21 жовтня 2021, 12:58 138
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Фото: Рixabay
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В Івано-Франківську завантаженість у двох COVID-лікарнях перевищила 90%

Як повідомив гендиректор Івано-Франківського обласного Центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Руслан Савчук, медики вже на межі виснаження, пише RegioNews.

"Медичний персонал в лікарнях на межі виснаження…Завантаженість ліжко-місць в лікарнях області складає 70,13%. До прикладу: Івано-Франківська ЦМКЛ - 97,00%, Івано-Франківська МКЛ1 - 92,67%", - зазначив Савчук.

За його інформацією, Коломийська інфекційна лікарня завантажена на 93,3%, наближається до 90% завантаженості й Калуська COVID-лікарня.

"Вселяє оптимізм, що протягом доби вакцинувалися 7160 людей", - додав Савчук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у COVID-лікарнях Івано-Франківська додатково розгорнули 60 ліжок.

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