Медики на грани истощения: во Франковске две COVID-больницы переполнены пациентами

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В Ивано-Франковске загруженность в двух COVID-больницах превысила 90%

Как сообщил гендиректор Ивано-Франковского областного центра контроля и профилактики болезней МОЗ Руслан Савчук, медики уже на грани истощения, пишет RegioNews.

"Медицинский персонал в больницах на грани истощения...Загруженность койко-мест в больницах области составляет 70,13%. К примеру: Ивано-Франковская ЦГКБ - 97,00%, Ивано-Франковская МКЛ1 - 92,67%", - отметил Савчук.

По его информации, Коломыйская инфекционная больница загружена на 93,3%, приближается к 90% загруженности и Калушская COVID-больница.

"Внушает оптимизм, что в течение суток вакцинировались 7160 человек", - добавил Савчук.

Напомним, ранее сообщалось, что в COVID-больницах Ивано-Франковска дополнительно развернули 60 коек.