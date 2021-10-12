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12 жовтня 2021, 11:33 2

У COVID-лікарнях Івано-Франківська додатково розгорнули 60 ліжок

12 жовтня 2021, 11:33 2
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з відкритих джерел
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В Івано-франківських лікарнях, які приймають хворих на COVID-19, додатково розгорнули 60 ліжок

Про це на оперативній нараді повідомила начальниця управління охорони здоров’я міської ради Марія Бойко, пише RegioNews з посиланням на офіційну сторінку у Facebook мера міста Руслана Марцинківа

"Сьогодні і вчора в ЦМКЛ (Центральна міська клінічна лікарня - ред.) додатково розгорнули 30 ліжко-місць, і тепер там на 200 ліжок на лікуванні перебувають 155 хворих, наповненість закладу складає 78%. У ЦМК №1 у п’ятницю додатково розгорнули 30 ліжок, наповненість лікарні на 150 ліжок складає 93%", - зазначила Бойко.

За її словами, медики готуються до наступного етапу збільшення ліжко-місць, якщо захворюваність на коронавірус буде зростати такими темпами. Адже нині госпіталізація пацієнтів удвічі перевищує виписку.

"Медики відзначають сьогодні високу захворюваність на COVID-19 серед дітей та тих пацієнтів, які є киснезалежними", - додала Бойко.

Вона зауважила, що за останню добу лікарні міста госпіталізували 90 хворих, з яких 39 пацієнтів з пневмоніями. У лікарнях на кисневій терапії перебувають понад 180 пацієнтів.

Нагадаємо, що за минулу добу, 11 жовтня, в Україні виявили 11 996 підтверджених випадків зараження коронавірусом. Серед захворілих - 1262 дітей, медпрацівників - 227.

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