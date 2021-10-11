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11 жовтня 2021, 11:59 270

На Франківщині від ножового поранення у груди загинув ветеран АТО

11 жовтня 2021, 11:59 270
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Фото: з відкритих джерел
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На Івано-Франківщині біля одного із місцевих закладів торгівлі між двома чоловіками виник раптовий словесний конфлікт. В результаті інциденту чоловік вдарив ножем у груди ветерана АТО та втік

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Івано-Франківської області.

Відомо, що товариш потерпілого викликав медиків та поліцію. На місце негайно прибув наряд поліції, який виявив потерпілого з тілесними ушкодженнями та відразу ж доправив його до лікарні.

Чоловік від отриманих травм помер у лікарні", - розповіли у поліції.

Поліцейські оперативно встановили особу кривдника та затримали його в процесуальному порядку. За скоєне 41-річному місцевому мешканцю загрожує до 15 років позбавлення волі. Наразі слідчі повідомили правопорушнику про підозру у вчиненні умисного вбивства, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Як повідомляє "Суспільне", у Надвірнянській центральній районній лікарні, що на Івано-Франківщині, від ножового поранення у груди помер учасник бойових дій Василь Попадич.

"Хірурги проводили операцію, робили все для того, аби врятувати Василя. Запустили серце, бо його привезли у стані клінічної смерті. Вчора на апараті штучної вентиляції легенів він був стабільно важкий, були надії, що все буде добре, але в неділю о 03:00 він помер", - сказав голова Надвірнянської громади Зіновій Андрійович.

Василя Попадича поховають 12 жовтня об 11:00 у Надвірній.

Нагадаємо, раніше в Одесі 22-річний місцевий мешканець напав з ножем на поліцейського та порізав йому руку. Затримували порушника у забарикадованій квартирі за допомогою спецназу.

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