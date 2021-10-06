В Івано-Франківську водійка збила двох дівчат на переході

Фото: з відкритих джерел

В Івано-Франківську на вул.Євгена Коновальця трапилась дорожньо-транспортна пригода, 57-річна водійка "Audi" збила двох неповнолітніх дівчат, які переходили дорогу по пішохідному переході

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу патрульної поліції.

Потерпілі 2005 та 2006 року народження. На місце події прибула карета швидкої допомоги, потерпілих госпіталізували в обласну дитячу клінічну лікарню для повного обстеження", - йдеться у повідомленні.

На місці події працює слідчо-оперативна група, яка встановить обставини справи.

Раніше повідомлялось, що поліція Харкова відкрила кримінальне провадження за фактом травмування двох малолітніх хлопців. Внаслідок ДТП діти отримали тяжкі травми.