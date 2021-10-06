В Ивано-Франковске водитель сбил двух девушек на переходе

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В Ивано-Франковске на ул. Евгения Коновальца произошло дорожно-транспортное происшествие, 57-летняя водитель "Audi" сбила двух несовершеннолетних девушек, которые переходили дорогу по пешеходному переходу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции.

Потерпевшие 2005 и 2006 года рождения. На место происшествия прибыла карета скорой помощи, пострадавших госпитализировали в областную детскую клиническую больницу для полного обследования", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая установит обстоятельства дела.

Ранее сообщалось, что полиция Харькова открыла уголовное производство по факту травмирования двух малолетних парней. В результате ДТП дети получили тяжелые травмы.