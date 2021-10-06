11:59  06 октября
Во Львове в ближайшие две недели могут закрыть школы
08:44  06 октября
Разумков заявил, что пойдет в суд, если у него заберут депутатский мандат
08:09  06 октября
На Донбассе зафиксировали шесть нарушений: оккупанты снова били из запрещенных вооружений
UA | RU
UA | RU
06 октября 2021, 13:16 566

В Ивано-Франковске водитель сбил двух девушек на переходе

06 октября 2021, 13:16 566
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Ивано-Франковске на ул. Евгения Коновальца произошло дорожно-транспортное происшествие, 57-летняя водитель "Audi" сбила двух несовершеннолетних девушек, которые переходили дорогу по пешеходному переходу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции.

Потерпевшие 2005 и 2006 года рождения. На место происшествия прибыла карета скорой помощи, пострадавших госпитализировали в областную детскую клиническую больницу для полного обследования", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая установит обстоятельства дела.

Ранее сообщалось, что полиция Харькова открыла уголовное производство по факту травмирования двух малолетних парней. В результате ДТП дети получили тяжелые травмы.

полиция авто дети авария Ивано-Франковская область

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Интрига округа №197 на Черкащине: Три Голуба против двух Войцехивских
"Приватбанк" Papers. Какими будут последствия офшорного скандала для страны, Зеленского и его партии
Все публикации »
Алексей Голобуцкий
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua