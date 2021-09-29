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29 вересня 2021, 20:46 642

У Франківську двоє чоловіків відкрили стрілянину з вікна багатоповерхівки

29 вересня 2021, 20:46 642
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Фото з відкритих джерел
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У середу, 29 вересня, на вулиці Товарній в Івано-Франківську двоє чоловіків стріляли з вікна багатоповерхівки

Як розповіли у пресслужбі патрульної поліції Івано-Франківської області, правоохоронці негайно прибули на вказану адресу, пише RegioNews.

Про правопорушників поліцію повідомила схвильована місцева жителька. Жінка надала детальний опис зловмисників та вказала, з якої квартири стріляли.

Інспектори піднялись у вказану квартиру. У середині перебувало двоє чоловіків 31-річного та 32-річного віку, один з яких тримав у руках зброю.

Патрульні затримали їх. Вони зізналися, що справді стріляли, проте нашкодити нікому не хотіли, а "просто розважалися".

Нагадаємо, нещодавно на Львівщині в кафе чоловік стріляв у відвідувачів, внаслідок чого було поранено людину.

Україна Івано-Франківськ стрілянина поліція кримінал

 
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