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24 вересня 2021, 11:39 258

На Львівщині в кафе чоловік стріляв у відвідувачів, поранено людину

24 вересня 2021, 11:39 258
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Фото: з відкритих джерел
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У місті Червоноград в кафе стався конфлікт, під час якого один з учасників вистрелив зі зброї у свого опонента

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Львівської області.

Правоохоронці встановили особи учасників конфлікту - обидва мешканці райцентру віком 34 та 52 роки", - йдеться у повідомленні.

Також встановлено, що постріли здійснив молодший з чоловіків, травмувавши старшого, у якого медики діагностували, зокрема, "забійну рану лобної та тім’яної ділянки голови".

З місця події поліцейські вилучили предмет, схожий на стартовий пістолет, який скерували на експертне дослідження.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження.

Чоловіка затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Раніше повідомлялось, що у Черкасах на вулиці сталася стрілянина, поранено людину.

зброя конфлікт Львівщина поранення Львівська область пістолет

 
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