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29 сентября 2021, 20:46 619

Во Франковске двое мужчин открыли стрельбу из окна многоэтажки

29 сентября 2021, 20:46 619
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Фото из открытых источников
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В среду, 29 сентября, на улице Товарной в Ивано-Франковске двое мужчин стреляли из окна многоэтажки

Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции Ивано-Франковской области, правоохранители немедленно прибыли на указанный адрес, пишет RegioNews.

О правонарушителях полицию сообщила взволнованная местная жительница. Женщина предоставила детальное описание злоумышленников и указала, из какой квартиры стреляли.

Инспекторы поднялись в указанную квартиру. В середине находилось двое мужчин 31-летнего и 32-летнего возраста, один из которых держал в руках оружие.

Патрульные задержали их. Они признались, что действительно стреляли, однако навредить никому не хотели, а "просто развлекались".

Напомним, недавно на Львовщине в кафе мужчина стрелял в посетителей, в результате чего был ранен человек.

Украина Ивано-Франковск стрельба полиция криминал

 
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