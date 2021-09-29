Во Франковске двое мужчин открыли стрельбу из окна многоэтажки

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В среду, 29 сентября, на улице Товарной в Ивано-Франковске двое мужчин стреляли из окна многоэтажки

Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции Ивано-Франковской области, правоохранители немедленно прибыли на указанный адрес, пишет RegioNews.

О правонарушителях полицию сообщила взволнованная местная жительница. Женщина предоставила детальное описание злоумышленников и указала, из какой квартиры стреляли.

Инспекторы поднялись в указанную квартиру. В середине находилось двое мужчин 31-летнего и 32-летнего возраста, один из которых держал в руках оружие.

Патрульные задержали их. Они признались, что действительно стреляли, однако навредить никому не хотели, а "просто развлекались".

Напомним, недавно на Львовщине в кафе мужчина стрелял в посетителей, в результате чего был ранен человек.