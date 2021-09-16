У Франківську затримали організовану групу, яка підробляла дипломи та паспорти

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На Прикарпатті діяла група, яка на замовлення виготовляла та збувала підроблені документи з голографічними захисними елементами. Організатору та двом його спільникам правоохоронці повідомили про підозру

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Івано-Франківської області.

Поліцейські встановили, що організував нелегальний бізнес 34-річний чоловік та двоє виконавців - 66-річний чоловік і 55-річна жінка. Усі троє є мешканцями Івано-Франківська та районів Прикарпаття.

Охочі могли придбати посвідчення учасника бойових дій, водія, довідку про відсутність судимості та диплом про вищу освіту", - йдеться у повідомленні.

Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ разом з американськими правоохоронцями накрила групу, яка виготовляла "липові" паспорти.