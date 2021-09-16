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16 сентября 2021, 14:22 193

Во Франковске задержали организованную группу, которая подделывала дипломы и паспорта

16 сентября 2021, 14:22 193
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Фото: Нацполиция
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На Прикарпатье действовала группа, которая на заказ изготавливала и сбывала поддельные документы с голографическими защитными элементами. Организатору и двум его сообщникам правоохранители сообщили о подозрении

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Ивано-Франковской области.

Полицейские установили, что организовал нелегальный бизнес 34-летний мужчина и двое исполнителей - 66-летний мужчина и 55-летняя женщина. Все трое являются жителями Ивано-Франковска и районов Прикарпатья.

Желающие могли приобрести удостоверение участника боевых действий, водителя, справку об отсутствии судимости и диплом о высшем образовании", - говорится в сообщении.

Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ вместе с американскими правоохранителями накрыла группу, которая делала "липовые" паспорта.

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