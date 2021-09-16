Во Франковске задержали организованную группу, которая подделывала дипломы и паспорта
На Прикарпатье действовала группа, которая на заказ изготавливала и сбывала поддельные документы с голографическими защитными элементами. Организатору и двум его сообщникам правоохранители сообщили о подозрении
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Ивано-Франковской области.
Полицейские установили, что организовал нелегальный бизнес 34-летний мужчина и двое исполнителей - 66-летний мужчина и 55-летняя женщина. Все трое являются жителями Ивано-Франковска и районов Прикарпатья.
Желающие могли приобрести удостоверение участника боевых действий, водителя, справку об отсутствии судимости и диплом о высшем образовании", - говорится в сообщении.
Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Напомним, СБУ вместе с американскими правоохранителями накрыла группу, которая делала "липовые" паспорта.