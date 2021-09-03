На Франківщині викрили державного реєстратора на махінаціях з нерухомістю на 4 мільйони

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Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Івано-Франківщини.

Встановлено, що посадовець використовуючи особистий ключ вносив недостовірну інформацію в державний реєстр, змінюючи власників об’єктів нерухомості без їх відома та згоди.



Правоохоронці провели ряд слідчих дій, в ході яких вилучено документи, що підтверджують причетність фігуранта до кримінального правопорушення та інші речові докази.



Слідчі повідомили посадовцю про підозру у вчиненні злочинів. Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.

Раніше повідомлялось, що на Закарпатті спіймали державного реєстратора, який викрав майна на 10 млн гривень.