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03 вересня 2021, 13:09 345

На Франківщині викрили державного реєстратора на махінаціях з нерухомістю на 4 мільйони

03 вересня 2021, 13:09 345
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Фото: з відкритих джерел
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Кіберполіцейські викрили державного реєстратора, який використовуючи службове становище, заволодів майном прикарпатців. Слідчі повідомили йому про підозру

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Івано-Франківщини.

Встановлено, що посадовець використовуючи особистий ключ вносив недостовірну інформацію в державний реєстр, змінюючи власників об’єктів нерухомості без їх відома та згоди.

Правоохоронці провели ряд слідчих дій, в ході яких вилучено документи, що підтверджують причетність фігуранта до кримінального правопорушення та інші речові докази.

Слідчі повідомили посадовцю про підозру у вчиненні злочинів. Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.

Раніше повідомлялось, що на Закарпатті спіймали державного реєстратора, який викрав майна на 10 млн гривень.

суд земля Будинок квартира Нерухомість реєстр

 
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