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03 сентября 2021, 13:09 392

На Франковщине разоблачили госрегистратора на махинациях с недвижимостью на 4 миллиона

03 сентября 2021, 13:09 392
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Фото: из открытых источников
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Киберполицейские разоблачили государственного регистратора, который используя служебное положение, завладел имуществом прикарпатцев. Следователи сообщили ему о подозрении

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Ивано-Франковщины.

Установлено, что чиновник используя личный ключ вносил недостоверную информацию в государственный реестр, меняя владельцев объектов недвижимости без их ведома и согласия.

Правоохранители провели ряд следственных действий, в ходе которых изъяты документы, подтверждающие причастность фигуранта к уголовному правонарушению и другие вещественные доказательства.

Следователи сообщили должностному лицу о подозрении в совершении преступлений. Вскоре суд изберет подозреваемому меру пресечения.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье поймали государственного регистратора, который похитил имущества на 10 млн гривен.

суд земля Дом квартира Недвижимость реестр

 
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