На Франковщине разоблачили госрегистратора на махинациях с недвижимостью на 4 миллиона

Фото: из открытых источников

Киберполицейские разоблачили государственного регистратора, который используя служебное положение, завладел имуществом прикарпатцев. Следователи сообщили ему о подозрении

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Ивано-Франковщины.

Установлено, что чиновник используя личный ключ вносил недостоверную информацию в государственный реестр, меняя владельцев объектов недвижимости без их ведома и согласия.



Правоохранители провели ряд следственных действий, в ходе которых изъяты документы, подтверждающие причастность фигуранта к уголовному правонарушению и другие вещественные доказательства.



Следователи сообщили должностному лицу о подозрении в совершении преступлений. Вскоре суд изберет подозреваемому меру пресечения.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье поймали государственного регистратора, который похитил имущества на 10 млн гривен.