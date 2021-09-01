На Франківщині колишній АТОвець підірвав себе гранатою
На Прикарпатті, у місті Калуш, колишній учасник АТО підірвав себе гранатою
Про це у Facebook-спільноті "ГО "Об'єднання учасників бойових дій АТО Калущини" повідомив адміністратор групи Олександр Соколовський, пише RegioNews.
"Неприємна сумна новина! Сьогодні вночі у себе вдома (м. Калуш, вул. С. Стрільців) підірвав себе гранатою учасник АТО (24 ОМБр) Анатолій Новічонок", - повідомив Соколовський.
Нагадаємо, нещодавно на Херсонщині чоловік погрожував підірвати гранату у рейсовому автобусі.
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