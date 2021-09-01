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01 вересня 2021, 12:41 479

На Франківщині колишній АТОвець підірвав себе гранатою

01 вересня 2021, 12:41 479
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Фото: Рixabay
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На Прикарпатті, у місті Калуш, колишній учасник АТО підірвав себе гранатою

Про це у Facebook-спільноті "ГО "Об'єднання учасників бойових дій АТО Калущини" повідомив адміністратор групи Олександр Соколовський, пише RegioNews.

"Неприємна сумна новина! Сьогодні вночі у себе вдома (м. Калуш, вул. С. Стрільців) підірвав себе гранатою учасник АТО (24 ОМБр) Анатолій Новічонок", - повідомив Соколовський.

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Нагадаємо, нещодавно на Херсонщині чоловік погрожував підірвати гранату у рейсовому автобусі.

Україна АТО Калуш Граната Івано-Франківська область

 
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