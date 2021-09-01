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01 сентября 2021, 12:41 466

На Франковщине бывший АТОшник подорвал себя гранатой

01 сентября 2021, 12:41 466
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Фото: Рixabay
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На Прикарпатье, в городе Калуш, бывший участник АТО подорвал себя гранатой

Об этом в Facebook-сообществе "ОО "Объединение участников боевых действий АТО Калущини" сообщил администратор группы Александр Соколовский, пишет RegioNews.

"Неприятная печальная новость! Сегодня ночью у себя дома (г. Калуш, ул. С. Стрельцов) подорвал себя гранатой участник АТО (24 ОМБр) Анатолий Новичонок", - сообщил Соколовский.

Возможно, это изображение (1 человек, стоит и на открытом воздухе)

Напомним, недавно на Херсонщине мужчина угрожал взорвать гранату в рейсовом автобусе.

Украина АТО Калуш Граната Ивано-Франковская область

 
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