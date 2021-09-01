На Франковщине бывший АТОшник подорвал себя гранатой
На Прикарпатье, в городе Калуш, бывший участник АТО подорвал себя гранатой
Об этом в Facebook-сообществе "ОО "Объединение участников боевых действий АТО Калущини" сообщил администратор группы Александр Соколовский, пишет RegioNews.
"Неприятная печальная новость! Сегодня ночью у себя дома (г. Калуш, ул. С. Стрельцов) подорвал себя гранатой участник АТО (24 ОМБр) Анатолий Новичонок", - сообщил Соколовский.
Напомним, недавно на Херсонщине мужчина угрожал взорвать гранату в рейсовом автобусе.
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