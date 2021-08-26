На Херсонщині чоловік погрожував підірвати гранату у рейсовому автобусі

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На Херсонщині поліцейські склали два адмінпротоколи на 51-річного чоловіка за погрози підірвати гранату у рейсовому автобусі

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Херсонської області.

Так, до правоохоронців зателефонував водій рейсового автобуса та повідомив, що в автобусі знаходяться 26 пасажирів, серед яких є агресивно налаштований пасажир.

За словами водія, цей пасажир висловлює словесні погрози підірвати гранату, хоча ніякого підозрілого предмета в руках у нього немає. Також водій повідомив, що через 5 хвилин вони будуть на автостанції в м. Берислав.

На місце прибули правоохоронці, які при поверхневій перевірці та огляді речей чоловіка ніяких підозрілих предметів не виявили.

Правопорушником виявився 51-річний мешканець Дніпропетровської області, який направлявся з відпочинку додому.

Причину свого вчинку пасажир, у якого були явні ознаки алкогольного сп’яніння, пояснив тим, що хотів покурити, а водій відмовився зробити зупинку", - розповіли правоохоронці.

Раніше повідомлялось, що в результаті аварії, в яку потрапив міжнародний рейсовий автобус сполученням "Кишинів-Москва", постраждали 18 людей.