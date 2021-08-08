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08 серпня 2021, 16:04 1630

Падіння літака на Прикарпатті: оприлюднено перші деталі розслідування

08 серпня 2021, 16:04 1630
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Фото з відкритих джерел
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Національне бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів із цивільними повітряними суднами оприлюднило перші деталі розслідування падіння спортивного літака на Івано-Франківщині, яке сталось 28 липня

Відповідний пресбюлетень опублікований на сайті бюро, пише RegioNews.

У своєму звіті фахівці НБРЦА дійшли висновку, що літак, який пілотував Ігор Табанюк, здійснював восьмий політ за день.

За попередньою інформацією, передпольотна підготовка проводилась особисто пілотом з 9:40 до 9:55 за місцевим часом на території ЗПМ "Коломия". Допомогу в передпольотній підготовці літака надавав помічник пілота з технічного обслуговування.

Літак був заправлений необхідною кількістю палива. Зауважень до технічного стану літака перед виконанням польотів не було.

Нагадаємо, в селі Шепарівці (Івано-Франківська область) вдень 28 липня легкомоторний літак впав на будинок. В результаті загинули чотири людини. У будинку після падіння літака почалася пожежа.

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