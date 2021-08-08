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08 августа 2021, 16:04 1562

Падение самолета на Прикарпатье: обнародованы первые детали расследования

08 августа 2021, 16:04 1562
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Фото из открытых источников
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Национальное бюро по расследованию авиационных событий и инцидентов с гражданскими воздушными судами обнародовало первые детали расследования падения спортивного самолета на Ивано-Франковщине, которое произошло 28 июля

Соответствующий пресс-бюлетень опубликован на сайте бюро, пишет RegioNews.

В своем отчете специалисты НБРЦА пришли к выводу, что самолет, который пилотировал Игорь Табанюк, совершал восьмой полет за день.

По предварительной информации, предполетная подготовка проводилась лично пилотом с 9:40 до 9:55 по местному времени на территории ЗПМ "Коломыя". Помощь в предполетной подготовке самолета оказывал помощник пилота по техническому обслуживанию.

Самолет был заправлен необходимым количеством топлива. Замечаний к техническому состоянию самолета перед выполнением полетов не было.

Напомним, в селе Шепаровцы (Ивано-Франковская область) днем 28 июля легкомоторный самолет упал на дом. В результате погибли четыре человека. В доме после падения самолета начался пожар.

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