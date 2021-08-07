На Прикарпатті затримали жінку, яка займалася інтернет-шахрайством

Фото: Нацполіція

Кіберполіція викрила жительку Коломиї, що на Івано-Франківщині, в інтернет-шахрайстві

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Як з’ясували поліцейські, 28-річна зловмисниця створила декілька онлайн-магазинів, для чого спеціально реєструвала акаунти у популярній соціальній мережі. Аби зацікавити покупців, жінка пропонувала за значно зниженими цінами товар, якого не мала, а отримавши повну або часткову передплату, зникала.

Зазначається, що у такий спосіб зловмисниці вдалося ошукати потенційних покупців із різних регіонів України.

Жінці вже повідомлено про підозру у шахрайстві. Їй загрожує до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Донеччині в'язні виманювали гроші за неіснуючі товари.