На Прикарпатті затримали жінку, яка займалася інтернет-шахрайством
Кіберполіція викрила жительку Коломиї, що на Івано-Франківщині, в інтернет-шахрайстві
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.
Як з’ясували поліцейські, 28-річна зловмисниця створила декілька онлайн-магазинів, для чого спеціально реєструвала акаунти у популярній соціальній мережі. Аби зацікавити покупців, жінка пропонувала за значно зниженими цінами товар, якого не мала, а отримавши повну або часткову передплату, зникала.
Зазначається, що у такий спосіб зловмисниці вдалося ошукати потенційних покупців із різних регіонів України.
Жінці вже повідомлено про підозру у шахрайстві. Їй загрожує до трьох років позбавлення волі.
Нагадаємо, на Донеччині в'язні виманювали гроші за неіснуючі товари.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Не той Чаус: кому Зеленський віддає Чернігівську область
Переформатування більшості в Закарпатській облраді. Чи можна привітати Балогу з вдалим реваншем?