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07 серпня 2021, 15:43 305

На Прикарпатті затримали жінку, яка займалася інтернет-шахрайством

07 серпня 2021, 15:43 305
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Фото: Нацполіція
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Кіберполіція викрила жительку Коломиї, що на Івано-Франківщині, в інтернет-шахрайстві

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Як з’ясували поліцейські, 28-річна зловмисниця створила декілька онлайн-магазинів, для чого спеціально реєструвала акаунти у популярній соціальній мережі. Аби зацікавити покупців, жінка пропонувала за значно зниженими цінами товар, якого не мала, а отримавши повну або часткову передплату, зникала.

Зазначається, що у такий спосіб зловмисниці вдалося ошукати потенційних покупців із різних регіонів України.

Жінці вже повідомлено про підозру у шахрайстві. Їй загрожує до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Донеччині в'язні виманювали гроші за неіснуючі товари.

Нацполіція

 
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