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07 августа 2021, 15:43 323

На Прикарпатье задержали женщину, которая занималась интернет-мошенничеством

07 августа 2021, 15:43 323
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Фото: Нацполиция
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Киберполиция выкрыла жительницу Коломыи на Ивано-Франковщине, в интернет-мошенничестве

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Как выяснили полицейские, 28-летняя злоумышленница создала несколько онлайн-магазинов, для чего специально регистрировала аккаунты в популярной социальной сети. Чтобы заинтересовать покупателей, женщина предлагала по значительно сниженным ценам товар, которого не имела, а получив полную или частичную подписку, исчезала.

Отмечается, что таким образом злоумышленнице удалось обмануть потенциальных покупателей из разных регионов Украины.

Женщине уже сообщено о подозрении в мошенничестве. Ей грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, на Донетчине заключенные выманивали деньги за несуществующие товары.

Нацполиция

 
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