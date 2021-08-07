На Прикарпатье задержали женщину, которая занималась интернет-мошенничеством

Фото: Нацполиция

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Как выяснили полицейские, 28-летняя злоумышленница создала несколько онлайн-магазинов, для чего специально регистрировала аккаунты в популярной социальной сети. Чтобы заинтересовать покупателей, женщина предлагала по значительно сниженным ценам товар, которого не имела, а получив полную или частичную подписку, исчезала.

Отмечается, что таким образом злоумышленнице удалось обмануть потенциальных покупателей из разных регионов Украины.

Женщине уже сообщено о подозрении в мошенничестве. Ей грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, на Донетчине заключенные выманивали деньги за несуществующие товары.