На Прикарпатті змія заповзла до житлового будинку

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У м. Коломия Івано-Франківської області 6 серпня на територію житлового будинку заповзла змія

Про це повідомили в ДСНС в Івано-Франківській області, пише RegioNews.

Рятувальники, які прибули на місце події, зловили змію. Вони помістили плазуна до мішка, після чого вивезли та випустили на волю.

"Рятувальники закликають бути обережними, та, виявивши змію, уникати дій, які можуть спровокувати плазуна до нападу. При небезпеці телефонуйте до Служби порятунку", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно на Львівщині ушпиталили двох дітей через укус змії.