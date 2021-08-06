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06 серпня 2021, 15:58 190

На Прикарпатті змія заповзла до житлового будинку

06 серпня 2021, 15:58 190
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Фото з відкритих джерел
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У м. Коломия Івано-Франківської області 6 серпня на територію житлового будинку заповзла змія

Про це повідомили в ДСНС в Івано-Франківській області, пише RegioNews.

Рятувальники, які прибули на місце події, зловили змію. Вони помістили плазуна до мішка, після чого вивезли та випустили на волю.

"Рятувальники закликають бути обережними, та, виявивши змію, уникати дій, які можуть спровокувати плазуна до нападу. При небезпеці телефонуйте до Служби порятунку", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно на Львівщині ушпиталили двох дітей через укус змії.

Україна рятувальники ДСНС тварини змії

 
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