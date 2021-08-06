На Прикарпатье змея заползла в жилой дом
В г. Коломыя Ивано-Франковской области 6 августа на территорию жилого дома заползла змея
Об этом сообщили в ГСЧС в Ивано-Франковской области, пишет RegioNews.
Прибывшие на место происшествия спасатели поймали змею. Они поместили пресмыкающееся в мешок, после чего вывезли и выпустили на волю.
"Спасатели призывают быть осторожными, и, обнаружив змею, избегать действий, которые могут спровоцировать пресмыкающееся к нападению. При опасности звоните в Службу спасения", - говорится в сообщении.
Напомним, недавно на Львовщине госпитализировали двоих детей из-за укуса змеи.
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