На Львівщині ушпиталили двох дітей через укус змії

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У Львівській області двох дітей, 10 і 16 років, шпиталізували після укусів змій

Як пише RegioNews, про це йдеться у повідомленні Головного управління ДСНС у Львівській області.

26 липня до реанімації Турківської районної лікарні поступила 10-річна дівчинка із села Верхня Яблунька. Змія укусила її в гомілково-ступневий суглоб. Стан дитини — середньої тяжкості.

Цього ж дня до Яворівської районної лікарні привезли 16-річного хлопця із села Рогізно — його вкусили за палець правої ноги. Стан підлітка — також середньої тяжкості.

Нагадаємо, нещодавно на Прикарпатті госпіталізували трьох дітей з укусами змій.