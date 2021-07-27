На Львівщині ушпиталили двох дітей через укус змії
У Львівській області двох дітей, 10 і 16 років, шпиталізували після укусів змій
Як пише RegioNews, про це йдеться у повідомленні Головного управління ДСНС у Львівській області.
26 липня до реанімації Турківської районної лікарні поступила 10-річна дівчинка із села Верхня Яблунька. Змія укусила її в гомілково-ступневий суглоб. Стан дитини — середньої тяжкості.
Цього ж дня до Яворівської районної лікарні привезли 16-річного хлопця із села Рогізно — його вкусили за палець правої ноги. Стан підлітка — також середньої тяжкості.
Нагадаємо, нещодавно на Прикарпатті госпіталізували трьох дітей з укусами змій.
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