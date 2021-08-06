На Франківщині рятувальники витягли з криниці тіла двох людей
В селі Дубівці Івано-Франківського району чоловік чистив криницю, але втратив свідомість та не міг з неї вибратись
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС в Івано-Франківській області.
Так, 6 серпня о 10:01 до рятувальників надійшла інформація, що особа здійснюючи господарські роботи по очищенню криниці, втратила свідомість та не може самостійно вибратись.
По прибутті до місця виклику було встановлено, що в криниці перебуває дві особи без свідомості.
За допомогою мотузки людей витягнули з криниці та передали медикам, які після проведених реанімаційних заходів констатували смерть.
Нагадаємо, в Україні за липень потонули майже 400 осіб.
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