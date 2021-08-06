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06 серпня 2021, 12:39 25

На Франківщині рятувальники витягли з криниці тіла двох людей

06 серпня 2021, 12:39 25
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Фото: ДСНС
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В селі Дубівці Івано-Франківського району чоловік чистив криницю, але втратив свідомість та не міг з неї вибратись

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС в Івано-Франківській області.

Так, 6 серпня о 10:01 до рятувальників надійшла інформація, що особа здійснюючи господарські роботи по очищенню криниці, втратила свідомість та не може самостійно вибратись.

По прибутті до місця виклику було встановлено, що в криниці перебуває дві особи без свідомості.

За допомогою мотузки людей витягнули з криниці та передали медикам, які після проведених реанімаційних заходів констатували смерть.

Нагадаємо, в Україні за липень потонули майже 400 осіб.

вода ремонт Івано-Франківська область смерть ДСНС

 
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