На Франковщине спасатели извлекли из колодца тела двух людей

Фото: ГСЧС

В селе Дубовцы Ивано-Франковского района мужчина чистил колодец, но потерял сознание и не мог из него выбраться

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС в Ивано-Франковской области.

Так, 6 августа в 10:01 к спасателям поступила информация, что человек осуществляя хозяйственные работы по очистке колодца, потерял сознание и не может самостоятельно выбраться.

По прибытии к месту вызова было установлено, что в колодце находится два человека без сознания.

С помощью веревки их вытащили из колодца и передали медикам, которые после проведенных реанимационных мероприятий констатировали смерть.

Напомним, в Украине за июль утонули почти 400 человек.