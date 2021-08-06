На Франковщине спасатели извлекли из колодца тела двух людей
В селе Дубовцы Ивано-Франковского района мужчина чистил колодец, но потерял сознание и не мог из него выбраться
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС в Ивано-Франковской области.
Так, 6 августа в 10:01 к спасателям поступила информация, что человек осуществляя хозяйственные работы по очистке колодца, потерял сознание и не может самостоятельно выбраться.
По прибытии к месту вызова было установлено, что в колодце находится два человека без сознания.
С помощью веревки их вытащили из колодца и передали медикам, которые после проведенных реанимационных мероприятий констатировали смерть.
Напомним, в Украине за июль утонули почти 400 человек.
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