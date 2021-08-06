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06 августа 2021, 12:39 979

На Франковщине спасатели извлекли из колодца тела двух людей

06 августа 2021, 12:39 979
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Фото: ГСЧС
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В селе Дубовцы Ивано-Франковского района мужчина чистил колодец, но потерял сознание и не мог из него выбраться

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС в Ивано-Франковской области.

Так, 6 августа в 10:01 к спасателям поступила информация, что человек осуществляя хозяйственные работы по очистке колодца, потерял сознание и не может самостоятельно выбраться.

По прибытии к месту вызова было установлено, что в колодце находится два человека без сознания.

С помощью веревки их вытащили из колодца и передали медикам, которые после проведенных реанимационных мероприятий констатировали смерть.

Напомним, в Украине за июль утонули почти 400 человек.

вода смерть ГСЧС ремонт Ивано-Франковская область

 
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