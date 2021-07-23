На Прикарпатті дитину вкусила змія
На Прикарпатті 11-річного жителя села Гриньків Перегінської ТГ вкусила змія
Про це пише RegioNews з посиланням на управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.
"Змія вкусила дитину за праву руку. Хлопця госпіталізували до реанімаційного відділення Івано-Франківської обласної дитячої лікарні, стан задовільний", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, на початку липня на Прикарпатті госпіталізували трьох дітей з укусами змій.
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