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23 липня 2021, 10:02 835

На Прикарпатті дитину вкусила змія

23 липня 2021, 10:02 835
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Рixabay
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На Прикарпатті 11-річного жителя села Гриньків Перегінської ТГ вкусила змія

Про це пише RegioNews з посиланням на управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.

"Змія вкусила дитину за праву руку. Хлопця госпіталізували до реанімаційного відділення Івано-Франківської обласної дитячої лікарні, стан задовільний", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, на початку липня на Прикарпатті госпіталізували трьох дітей з укусами змій.

Україна Івано-Франківськ Прикарпаття Івано-Франківська область змії

 
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