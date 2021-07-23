На Прикарпатье ребенка укусила змея
На Прикарпатье 11-летнего жителя села Гриньков Перегинской ТГ укусила змея
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.
"Змея укусила ребенка за правую руку. Парня госпитализировали в реанимационное отделение Ивано-Франковской областной детской больницы, состояние удовлетворительное", - сказано в сообщении.
Напомним, в начале июля на Прикарпатье госпитализировали троих детей с укусами змей.
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