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23 июля 2021, 10:02 831

На Прикарпатье ребенка укусила змея

23 июля 2021, 10:02 831
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Рixabay
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На Прикарпатье 11-летнего жителя села Гриньков Перегинской ТГ укусила змея

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.

"Змея укусила ребенка за правую руку. Парня госпитализировали в реанимационное отделение Ивано-Франковской областной детской больницы, состояние удовлетворительное", - сказано в сообщении.

Напомним, в начале июля на Прикарпатье госпитализировали троих детей с укусами змей.

Украина Ивано-Франковск Прикарпатье Ивано-Франковская область змеи

 
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