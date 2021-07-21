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21 июля 2021, 10:44 57

Вода в реке поднялась на метр: прикарпатцев предупредили об угрозе паводка

21 июля 2021, 10:44 57
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Фото из открытых источников
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На Прикарпатье идут сильные дожди, в результате чего на метр поднялся уровень воды в реке Прут

Об этом в Facebook сообщил Коломыйский городской голова Богдан Станиславский, пишет RegioNews.

Из-за обильных дождей уровень воды в Пруте вырос.

"Да, слава Богу, по состоянию на сейчас о подтоплении или паводке говорить рано, но если дожди не остановятся, не можем исключать и такой ситуации", - отметил Станиславский.

В Ивано-Франковской ОГА сообщили, что на Прикарпатье сегодня ожидают дожди и грозы.

В местах выпадения сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонного стока с подтоплением пониженных участков. В горных районах существует угроза схода селевых потоков.

Напомним, в Кропивницком вечером 20 июля пронесся мощный ливень с градом и шквалами, от которого сильно пострадала инфраструктура города.

Украина вода Ивано-Франковск Прикарпатье река

 
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