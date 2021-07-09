В Івано-Франківську втопився хлопець

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В Івано-Франківську 9 липня в мікрорайоні Пасічна у річці Бистриця-Солотвинська загинув юнак

Про це повідомили у місцевій спільноті if_operativ в Instagram, пише RegioNews.

Зазначається, що на місце події прибули надзвичайники. Хлопця передали медикам, які намагались його реанімувати на місці, але безрезультатно.

Наразі поліція встановлює особу загиблого. За словами свідків трагедії, ймовірно, хлопець був не української національності.

Також очевидці зазначають у соцмережах, що загиблого витягли з річки під мостом в одязі і кросівках.

Нагадаємо, що в Україні за тиждень втопилися понад півсотні осіб.