В Ивано-Франковске утонул парень

Фото из открытых источников

В Ивано-Франковске 9 июля в микрорайоне Пасечная в реке Быстрица-Солотвинская погиб юноша

Об этом сообщили в местном сообществе if_operativ в Instagram, пишет RegioNews.

Отмечается, что на место происшествия прибыли чрезвычайники. Парня передали медикам, которые пытались его реанимировать на месте, но безрезультатно.

Сейчас полиция устанавливает личность погибшего. По словам свидетелей трагедии, вероятно, парень был не украинской национальности.

Также очевидцы отмечают в соцсетях, что погибшего вытащили из реки под мостом в одежде и кроссовках.

Напомним, что в Украине за неделю утонули более полусотни человек.