На Франковщине утонул мужчина во время спасения дочерей

Фото: ГСЧС

В Ивано-Франковской области водолазы подняли тело 40-летнего мужчины, который утонул во время спасения дочерей

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

30 июня в 10:00 водолазы-спасатели ГСЧС обнаружили и подняли тело мужчины, который утонул 28 июня во время спасения двух детей на реке Днестр", - говорится в сообщении.

По информации очевидцев, отдыхая на реке одна из девушек попала на глубину и начала тонуть, при этом потянула за собой одну из старших сестер. Отец, увидев данную ситуацию, начал погружаться, чтобы вытолкнуть на поверхность детей. Спасши детей сам он не смог выплыть и скрылся под водой.

Напомним, ранее сообщалось, что на водных объектах Украины с начала июня утонули 126 человек, из них - 28 детей.