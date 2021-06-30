На Франковщине утонул мужчина во время спасения дочерей
В Ивано-Франковской области водолазы подняли тело 40-летнего мужчины, который утонул во время спасения дочерей
Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
30 июня в 10:00 водолазы-спасатели ГСЧС обнаружили и подняли тело мужчины, который утонул 28 июня во время спасения двух детей на реке Днестр", - говорится в сообщении.
По информации очевидцев, отдыхая на реке одна из девушек попала на глубину и начала тонуть, при этом потянула за собой одну из старших сестер. Отец, увидев данную ситуацию, начал погружаться, чтобы вытолкнуть на поверхность детей. Спасши детей сам он не смог выплыть и скрылся под водой.
Напомним, ранее сообщалось, что на водных объектах Украины с начала июня утонули 126 человек, из них - 28 детей.
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