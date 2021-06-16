На Франківщині в квартирі знайшли мертву людину
В Івано-Франківську на вул. Целевича в одній із квартир сталася надзвичайна ситуація, через яку знадобилася допомога рятувальників по відчиненню вхідних дверей у помешкання
Як передає RegioNews, про це повідомили в Управлінні цивільного захисту ОДА.
В середині відчиненої квартири поліцейські та рятувальники виявили тіло особи без ознак життя.
Була надана допомога працівникам поліції по відчиненню вхідних дверей квартири на 8-му поверсі 9-ти поверхового житлового будинку, в середині якої виявлено тіло особи без ознак життя", - йдеться у повідомленні.
Особисті дані людини наразі встановлюються.
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