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16 червня 2021, 10:04 285

На Франківщині в квартирі знайшли мертву людину

16 червня 2021, 10:04 285
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В Івано-Франківську на вул. Целевича в одній із квартир сталася надзвичайна ситуація, через яку знадобилася допомога рятувальників по відчиненню вхідних дверей у помешкання

Як передає RegioNews, про це повідомили в Управлінні цивільного захисту ОДА.

В середині відчиненої квартири поліцейські та рятувальники виявили тіло особи без ознак життя.

Була надана допомога працівникам поліції по відчиненню вхідних дверей квартири на 8-му поверсі 9-ти поверхового житлового будинку, в середині якої виявлено тіло особи без ознак життя", - йдеться у повідомленні.

Особисті дані людини наразі встановлюються.

Нагадаємо, в Ужгороді знайшли труп жінки у дериваційному каналі.

смерть розслідування поліція рятувальники труп

 
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